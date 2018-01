21-letni kierowca zginął w wypadku. Policja szuka świadków





Foto: TVN 24 Poznań | Video: TVN 24 Poznań Na pasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia renault i peugeota

Co dokładnie wydarzyło się na S3 - na to pytanie próbują odpowiedzieć policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Gorzowie Wielkopolskim. Funkcjonariusze szukają świadków zderzenia peugeota z renault. W wypadku zginął 21-letni kierowca.

Kilka dni po tragicznym wypadku na S3 gorzowscy policjanci szukają świadków zderzenia peugeota z renault.

- Zawsze szukamy świadków, którzy mogą wnieść coś nowego do sprawy. Im więcej takich relacji tym precyzyjniej jesteśmy w stanie odtworzyć to, co się wydarzyło - informuje Marcin Maludy z gorzowskiej policji.

Każda informacja jest cenna, dlatego policjanci apelują, by świadkowie zgłosili się do funkcjonariuszy prowadzących tę sprawę.

Świadków zdarzenia prosimy o kontakt z prowadzącym sprawę pod numerem tel. 95 738 20 78 lub osobiste stawiennictwo w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. przy. ul. Wyszyńskiego 122, pok. 318. Policja w Gorzowie Wielkopolskim

Uderzył w barierki, stanął w poprzek

Chodzi o zdarzenie z 1 stycznia br. To wtedy około godz. 17.30 zderzyły się dwa samochody. Wszystko działo się na pasie w kierunku Szczecina.

- Dotychczas ustalono, że kierujący peugeotem jadąc w stronę Gorzowa Wielkopolskiego z nieustalonej przyczyny zjechał najpierw na prawe pobocze, a następnie na lewą stronę jezdni. Tam uderzył w barierę ochronną - mówi Maludy.

Samochód zatrzymał się na lewym pasie w poprzek drogi. I to wtedy w bok peugeota - od strony kierowcy - uderzyło renault. 21-letni kierowca peugeota zmarł pomimo reanimacji.

