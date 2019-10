Skradzione na terenie Niemiec, znalezione w Polsce. "Odzyskaliśmy kolejne luksusowe auto"

Do sprawy zatrzymano trzy osoby

23.09 | Najpierw czarny jaguar zniknął sprzed domu właścicielki. Ku jej uciesze, policja odnalazła auto jeszcze tego samego dnia. Ale radość nie trwała długo. Kiedy kobieta organizowała lawetę, złodziej ponownie włamał się do samochodu i odjechał.

Do kradzieży doszło w jednej z podbolesławieckich wsi

10.09 | Dwóch mężczyzn włamało się do sklepu rowerowego we Wrocławiu. Monitoring zarejestrował jak wybijają witrynę dużymi kamieniami, po czym kradną ze środka trzy jednoślady o wartości 28 tysięcy złotych. Sprawa została zgłoszona na policję.

Gorzowscy policjanci odnaleźli luksusowe BMW X6 skradzione w Niemczech. Jego wartość to ponad 300 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn. Podejrzani usłyszeli już zarzuty paserstwa. Odzyskane auto trafiło na policyjny parking, a zatrzymani mężczyźni do aresztu.