Koce, kartony i folia bąbelkowa. Tak osłonili auta przed gradem

07.06 | Zalane ulice, piwnice i parkingi podziemne - to skutki burzy z intensywnymi opadami deszczu, która przeszła w czwartek po południu nad Gorzowem Wielkopolskim. Woda wdarła się między innymi do szkoły podstawowej przy ulicy Dąbrowskiego.

12.06| Meteorolodzy ostrzegali przed gradobiciem, gorzowianie wzięli to sobie do serca. I tak na autach wylądowały koce, folie, taśmy i kartony. Wszystko po, by lodowe kule nie zniszczyły po raz kolejny ich samochodów.

Synoptycy ostrzegali przed gradobiciem, gorzowianie wzięli to sobie do serca. I tak na autach wylądowały koce, folie, taśmy i kartony. Wszystko po to, by lodowe kule nie zniszczyły po raz kolejny ich samochodów.