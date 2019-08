Były proboszcz spalonej katedry z wyrokiem, drugi czeka na proces. "Wina jest bezsporna"

Video: tvn24

Ksiądz dobrowolnie podda się karze

22.08| Do pożaru katedry w Gorzowie Wielkopolskim przyczyniły się zaniedbania dwóch proboszczów - twierdzą śledczy. Były proboszcz przyznał się do winy, a sąd właśnie przychylił się do jego wniosku o dobrowolne poddanie się karze. - Wina jest bezsporna, kara adekwatna - mówiła sędzia w uzasadnieniu. Proces obecnego proboszcza ruszy jesienią.

