Skrępowana kobieta się udusiła, podejrzany o morderstwo uciekł z konwoju. Stanie przed sądem

Jest akt oskarżenia w sprawie Adama D. 31-latek odpowie m.in. za zabójstwo 78-letniej kobiety, za rozbój oraz ucieczkę z konwoju. Mężczyzna jest recydywistą. Grozi mu dożywocie.

Podejrzany uwolnił się z kajdanek i uciekł. "Żółta kartka" dla policjantów Policjanci... czytaj dalej » Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zakończyła postępowanie w sprawie Adama D. 31-latek miał zabić 78-letnią mieszkankę Sulęcina.

Akt oskarżenia przeciwko Adamowi D. trafił do sądu. Obejmuje trzy zarzuty.

- Pierwszy dotyczy rozboju i zabójstwa 78-letniej kobiety. Czynu tego Adam D. dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa. Drugi zarzut dotyczy samouwolnienia się z kajdanek i ucieczki z konwoju. Mężczyzna odpowie też za posiadania amfetaminy – informuje Roman Witkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie.

Mężczyźnie grozi od 12 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.

Zginęła 78-latka

Dramat w Sulęcinie rozegrał się w lutym 2018 roku. To wtedy Adam D. miał wtargnąć do mieszkania 78-latko.

- Zaatakował starszą kobietę, przewracając ją i siadając na niej, a następnie zaklejając oczy i usta taśmą izolacyjną. W następstwie tego oraz przykrycia głowy pokrzywdzonej warstwami odzieży i drzwiami, doszło do uduszenia - powiedział prokurator Witkowski.

Po wszystkim mężczyzna miał splądrować mieszkanie. Zniknęło 60 tysięcy złotych oraz biżuteria i zegarki o łącznej wartości prawie trzech tys. zł.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali podejrzanego. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli przedmioty należące do zmarłej 78-latki.

Ucieczka

Uciekł z policyjnego konwoju do szpitala psychiatrycznego. Po obławie został zatrzymany Po dwunastu... czytaj dalej » Niespełna dwa miesiące po zatrzymaniu 31-latkowi udało się uciec. Mężczyzna wykorzystał okazję podczas konwoju z Międzyrzecza do szpitala psychiatrycznego przy ulicy Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim. Gdy funkcjonariusze konwojujący otworzyli przedział dla przewożonych osób, podejrzany wyskoczył z pojazdu i uciekł. Pobiegł w kierunku ogródków działkowych.

Szukało go ponad 260 funkcjonariuszy przy wparciu policyjnego śmigłowca.

Dopiero po 12 godzinach obławy, tuż przed północą, mężczyzna został zatrzymany w Drezdenku przez miejscowych policjantów. - Kluczowa okazała się informacja od kobiety, która zauważyła mężczyznę odpowiadającemu rysopisowi podejrzanego w rejonie Drezdenka. Niezwykle istotny i godny odnotowania był fakt, że kobieta utrzymywała łączność z dyżurnym, przekazując precyzyjną relację o pozycji zbiega - informował wówczas Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Bez zarzutów za to z ostrzeżeniem

Sprawą ucieczki od razu zajął się Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz prokuratura. Śledczy ustalili, że więzień sam oswobodził się z kajdanek. Według biegłego były one wadliwe. Śledztwo wobec policjantów zostało umorzone. Gdyby tak się nie stało groziłyby im nawet 3 lata więzienia.

Nie uniknęli za to konsekwencji służbowych. Obaj policjanci otrzymali ostrzeżenie.

- To jest kara dyscyplinarna, ostrzeżenie o niepełnej przydatności do pracy na zajmowanym stanowisku. Powiedziałbym, że to taka średnia kara, która mieści się w środku tabeli różnych kar. To jest taka "żółta kartka". Ostrzeżenie, że następnym razem kara będzie dotkliwsza, a nawet może to być wydalenie ze służby - tłumaczył Dariusz Nowak, były rzecznik małopolskiej policji.

