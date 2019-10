Ich samochód zderzył się z ciężarówką, nie żyje dwóch 18-latków





Tragiczny wypadek na obwodnicy Gorlic (Małopolska). Samochód osobowy, którym jechało pięciu 18-latków, zderzył się czołowo z ciężarówką. Dwaj młodzi mężczyźni zginęli.

Zginęli dwaj 18-latkowie, kierowca i pasażer samochodu osobowego marki alfa romeo. Jeden z nastolatków zginął na miejscu, a drugi - mimo wysiłków lekarzy - zmarł w szpitalu. Pozostałym osobom nic się nie stało.

Ustalają przyczyny

Policja ustala przyczyny i okoliczności wypadku. - Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza z prokuratorem, którzy dokonują oględzin miejsca wypadku. Powołany biegły do spraw rekonstrukcji wypadków wypowie się co do przebiegu i przyczyny wypadku. Ustali także z jaką prędkością poruszały się pojazdy – poinformował rzecznik gorlickiej policji Grzegorz Szczepanek.

Droga na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wyszyńskiego była zablokowana.