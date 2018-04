"Był bity i głodzony, nie mógł się poruszać"





Foto: policja dolnośląska Właściciel znęcał się nad psem. Zwierzę trafiło do schroniska, mężczyzna do więzienia

Miał być bity i głodzony. O tragicznym losie psa ktoś poinformował policję z Góry (woj. dolnośląskie). Funkcjonariusze zatrzymali właściciela czworonoga. Mężczyzna był poszukiwany, bo miał odbywać karę więzienia. Trafił prosto do zakładu karnego.

Lucky był głodzony i bity, ktoś przywiązał go do drzewa. Szukają oprawcy labradora Lucky był... czytaj dalej » - Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który znęca się nad psem. Gdy pojechali pod wskazany w zgłoszeniu adres zobaczyli wycieńczonego i zaniedbanego czworonoga - informuje podkom. Agnieszka Połczyk z policji w Górze. I dodaje, że pies był bity. Mężczyzna miał między innymi rzucać zwierzęciem o podłogę. - Ponadto głodził psa i nie zapewniał mu dostępu do wody. Psiak nie reagował na wołanie i nie mógł się poruszać - opisuje policjantka.

23-latek trafił prosto do więzienia

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 23-letni mężczyzna znęcał się nad zwierzęciem od października 2017 roku. Pies został mu odebrany, trafił pod opiekę weterynarza, a później do schroniska dla zwierząt. Jego właściciel trafił prosto do zakładu karnego. - Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary w zakładzie karnym. Usłyszał też zarzut znęcania się, ze szczególnym okrucieństwem, nad zwierzęciem - relacjonuje Połczyk.

Zgodnie z nowymi przepisami za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do pięciu lat więzienia.

ZOBACZ TAKŻE:

Pies ważył o połowę mniej niż powinien. Policja szuka oprawcy

Oglądaj Wideo: Fundacja Zwierzęca Polana Pobity pies ważył o połowę mniej niż powinien. Sprawcy znęcania się poszukuje policja



Do zdarzenia doszło na terenie powiatu górowskiego:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl