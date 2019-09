Wyszukiwarka Google obchodzi 21. urodziny





Video: toteraz.pl

23 lata temu dwoje studentów Larry Page oraz Siergiej Brin w ramach studenckiego projektu stworzyli wyszukiwarkę internetową, która dwa lata później, dokładnie 27 września 1998 roku, została opublikowana pod nazwą Google. Obecnie każdego dnia wyszukiwanych jest w niej średnio 5,4 miliarda haseł.

Pierwsze powstały 20 lat temu, jest ich już ponad trzy tysiące. Dziś mają swoje święto Dostępne w... czytaj dalej » Nazwa Google wywodzi się od terminu "googol", który w matematyce oznacza 10 do potęgi 100. Miało to podkreślać wielkie ambicje twórców, którzy chcieli, by ich wyszukiwarka przetwarzała gigantyczną ilość danych. "Wybraliśmy naszą nazwę, ponieważ pasowała do naszego celu, czyli zbudowania wyszukiwarki o wielkiej skali. Już jest co najmniej wielka" – czytamy na oficjalnej stronie Google.

Google Doodle

Co jakiś czas zamiast oryginalnego logotypu Google możemy zobaczyć specjalną grafikę. W ten sposób twórcy chcą uczcić konkretne wydarzenia, ludzi czy święta. Pierwszy raz w Polsce Google Doodle, czyli okolicznościowe urozmaicenie logo, pojawiło się z okazji tłustego czwartku w 2007 roku.

W piątek możemy oglądać grafikę przygotowaną z okazji urodzin wyszukiwarki.

Po 21 latach od powstania wyszukiwarki Google, obszar jej działań sięga całego świata. Jest najpopularniejsza na całym świecie. Obsługuje ponad 100 języków.