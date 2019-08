Ogromny ładunek i ostry zakręt. Ciężarówka wypadła z drogi

Foto: Moja-Ostrołęka Video: tvn24

Kierowca stracił panowanie nad ciężarówką, pojazd wyładowany...

29.08 | Uszkodzony znak drogowy i zniszczony asfalt - to skutki groźnie wyglądającej kolizji we wsi Golanka w województwie mazowieckim. Kierowca stracił panowanie nad ciężarówką i pojazd wyładowany palami drewna wypadła z drogi. W zdarzeniu, do którego doszło w poniedziałek, nikt nie ucierpiał.

