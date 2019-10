Auto wbiło się w ciągnik, wystrzeliła zębatka. Zginął przejeżdżający obok kierowca tira

W wypadku ciągnika w Mikołowie zginął mężczyzna, a jego wnuczek trafił do szpitala

21.07 | W sobotę w Mikołowie w województwie śląskim doszło do wypadku, w którym ciągnik przygniótł mężczyznę i jego 8-letniego wnuczka. Mężczyzna zmarł na miejscu, a jego wnuczek został przetransportowany do helikopterem do szpitala w Katowicach - przekazał w rozmowie z TVN24 sierżant Michał Kolon z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

