Bez jedzenia i w odchodach. "Te psy to szkielety obciągnięte sierścią"





Foto: Pogotowie dla Zwierząt | Video: TVN24 Poznań Pozostawione same sobie

Skandaliczne warunki w "hotelu dla zwierząt" w gminie Pyzdry (woj. wielkopolskie). Osiemnaście psów było wygłodzonych i chorych. Hotel prowadziła Katarzyna D., która twierdziła, że jest zwierzęcym psychologiem. O warunkach w jakich trzymano psy poinformowali sąsiedzi. Sprawę bada policja.

Ranny pies leżał w krzakach. Wył z bólu Niewiele wiadomo... czytaj dalej » Interwencja we wsi Zapowiednia (woj. wielkopolskie). W piątek na teren jednej z posesji wkroczyła policja, urzędnicy gminni, strażacy oraz Pogotowie dla Zwierząt.

W tamtejszych budynkach gospodarczych miał działać hotel dla psów. Jak twierdzą aktywiści, prowadziła go Katarzyna D., która twierdziła, że jest zwierzęcym psychologiem.

- Otrzymaliśmy informację, że w gminie Pyzdry znajduje się 18 zwierząt. Psy miały być od wielu dni pozbawione opieki. Sąsiedzi podejrzewali też, że mogły one zagryźć właścicieli posesji - opowiada Grzegorz Bielawski z Pogotowia dla Zwierząt.

Wśród śmieci i odchodów

Zwierzęta żyły w skandalicznych warunkach: wśród śmieci i własnych odchodów. Miały przerośnięte pazury, były chore.

- Te zwierzęta głodzono. Większość z nich była tak wychudzona, że miały wystające żebra. To same szkielety obciągnięte sierścią. Nie mówiąc już nawet o tym, że były zapchlone i pogryzione. Kilka psów potrzebowało pomocy zoopsychologa - wylicza Bielawski.

Wolontariusze Pogotowia dla Zwierząt zabrali wszystkie psy. Lekarz, który uczestniczył w interwencji powiedział, że akcje przebiegała sprawnie, a czworonogi nie były agresywne. - Był za to dość duży opór właściciela. Ale przy udziale policji udało się opanować sytuację - mówi weterynarz.

Oglądaj Wideo: tvn24 18 zagłodoznych, chorych psów

Nawet dwa lata więzienia

Policja już wszczęła dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. - Polegało to na utrzymaniu ich w stanie rażącego zaniedbania. Kodeks Karny przewiduje za to nawet do 2 lat więzienia - informuje Adam Wojciński z policji we Wrześni.

