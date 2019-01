Włamał się do sklepu z alkoholem, we krwi miał ponad sześć promili

Video: Shutterstock, KPP Prudnik

Ojciec miał zajmować się córką. Miał we krwi prawie pięć...

11.09| 32-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym jak policjanci z Prudnika (woj. opolskie) znaleźli go nieprzytomnego w mieszkaniu. Do środka weszli, bo zaniepokoił ich nasilający się płacz dziecka. Okazało się, że mężczyzna miał prawie pięć promili alkoholu we krwi.

