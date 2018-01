Troje posłów: Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt i Krzysztof Mieszkowski zawiesili członkostwo w klubie Nowoczesnej. Powodem jest postawa grupy posłów Nowoczesnej podczas środowych głosowań w sprawie projektów zmian w prawie aborcyjnym.

Sejm w środę zdecydował, że obywatelski projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017" zakładający liberalizację przepisów w sprawie aborcji, większy dostęp do edukacji seksualnej i antykoncepcji awaryjnej, nie będzie procedowany.

W głosowaniu nie wzięło udziału 10 posłów Nowoczesnej: Adam Cyrański, Barbara Dolniak, Paweł Kobyliński, Jerzy Meysztowicz, Mirosław Pampuch, Marek Ruciński, Marek Sowa, Elżbieta Stępień, Krzysztof Truskolaski i Kornelia Wróblewska.

"Zawiedliśmy naszych wyborców"

Troje posłów PO wyrzuconych z partii. Schetyna: jest mi przykro Zarząd PO podjął... czytaj dalej » O swej decyzji o zawieszeniu członkostwa w klubie Nowoczesnej troje posłów poinformowało na konferencji prasowej.

Scheuring-Wielgus podkreśliła, że to dla niej bardzo trudna decyzja, bo należy do osób, które zakładały partię. Jak mówiła, daje ten miesiąc swoim kolegom i koleżankom jako czas na zastanowienie się nad tożsamością ugrupowania. - Czy Nowoczesna jest potrzebna nam, czy Nowoczesna jest potrzebna Polakom - powiedziała posłanka.

- Zapisywałam się do Nowoczesnej, a nie do Średniowiecznej - podkreśliła.

Póki "Nowoczesna nie otrzeźwieje"

Joanna Schmidt mówiła, że czuje, iż podczas środowych głosowań "głosami Nowoczesnej zawiedliśmy naszych wyborców i sympatyków". Również ona stwierdziła, że teraz klub Nowoczesnej będzie mógł zweryfikować swą tożsamość i wartości, którym hołduje.

- Dzisiaj muszę wybrać między członkostwem w klubie Nowoczesnej a między wartościami. Wybieram wartości - oświadczyła posłanka.



Z kolei Krzysztof Mieszkowski oświadczył, że "tak długo, jak Nowoczesna nie otrzeźwieje" będzie krytykował tę partię i będzie z nią polemizował.

- Robimy to dla naszych wyborców. Nasi wyborcy są bardzo otwarci, bardzo demokratyczni, bardzo nowocześni. Takiej decyzji nie mogłem nie podjąć dzisiaj - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Podjęłam decyzję, by w sposób symboliczny zawiesić swoje członkostwo w klubie"

"Jestem wściekła"

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer była pytana przez dziennikarzy jak to się stało, że w środę 10 posłów jej ugrupowania nie wzięło udziału w głosowaniu nad projektem liberalizującym prawo aborcyjne. - Nie wiem, jak to się stało. Jestem wściekła. Wszyscy wiedzieli, jaka jest rekomendacja do głosowania - powiedziała szefowa partii.



To był błąd - stwierdziła Lubnauer. Według niej, jest to sygnał, że ludzie boją się przyznać, że wyznają liberalne wartości.



Przewodnicząca Nowoczesnej dodała jednocześnie, że w jej partii nigdy nie było w takich sprawach dyscypliny. Po tym wydarzeniu podjęto decyzję o powołaniu rzecznika dyscypliny klubowej oraz o ukaraniu posłów. - Każdy z nich dostał naganę i karę. Uważam, że to się nie powinno zdarzyć - podkreśliła.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lubnauer: jestem wściekła

"Bardzo źle się stało"

Na pytanie, jak ocenia decyzję o zawieszeniu trzech posłów Nowoczesnej, odparła: - Oni symbolicznie się zawiesili. Chcą pokazać, że nie zgadzają się z decyzją posłów, którzy nie głosowali. Rozumiem ich, sama bym najchętniej postąpiła w podobny sposób, dlatego, że tak samo jestem wściekła.

Szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła, że Nowoczesna zawiodła swoich wyborców. - Sytuacja pokazuje stan emocji, jaki jest w klubie i daje do myślenia, jakie decyzje podjąć, by uniknąć w przyszłości podobnych błędów - zaznaczyła.

Były lider partii Ryszard Petru przeprosił tych, którzy zostali zawiedzeni. - Bardzo źle się stało - stwierdził. Dopytywany, kto popełnił błąd, zaznaczył, że zawsze szefostwo jest odpowiedzialne za to, aby do takich "absurdalnych" sytuacji nie dochodziło.

"Absolutny skandal"

"Muszą zostać ukarani". Opozycja zapowiada konsekwencje po głosowaniu To błąd, że część... czytaj dalej » Scheuring-Wielgus: "Tak zwyczajnie, po ludzku, powinnam przekląć i to bardzo soczyście. Nie zrobię tego, bo jestem w Sejmie, powiem to delikatnie: jestem po prostu wkurzona, zawiedziona i rozczarowana".

Posłanka była pytana, czy po środowych głosowaniach pozostanie w partii i klubie Nowoczesnej. - Nigdy nie podejmuję decyzji pod wpływem emocji, te emocje mną targają od wczoraj, zobaczymy - oświadczyła.

"To jest wina opozycji"

Scheuring-Wielgus zaznaczyła, że największy żal w związku ze środowym głosowaniem ma do własnego ugrupowania. Dopytywana, czy posłom grożą konsekwencje, oceniła, że kara nie powinna dotyczyć pojedynczych posłów, a całej partii. - To, że zabrakło dziewięciu głosów, to jest wina opozycji i trzeba wziąć za to odpowiedzialność - stwierdziła.

- Chyba dla mnie coś się wczoraj skończyło, tak myślę. Wiara w partie opozycyjne - oświadczyła.

Posłowie rozczarowani Nowoczesną

"Ratujmy Kobiety" z głosem Kaczyńskiego, zabrakło głosów opozycji. "Posłowie wyjęli karty" Obywatelski... czytaj dalej » Nie tylko troje posłów, którzy zdecydowali się zawiesić członkostwo jest rozczarowana zachowaniem koleżanek i kolegów z Nowoczesnej podczas głosowania nad projektem komitetu "Ratujmy Kobiety 2017".

Wcześniej PAP informowała nieoficjalnie, że sześcioro posłów Nowoczesnej rozważa opuszczenie sejmowego klubu partii. Oprócz wymienionej trójki, mieli to być: rzeczniczka Paulina Hennig-Kloska, sekretarz partii Adam Szłapka i Monika Rosa.

W środę, po głosowaniach, Adam Szłapka napisał na Twitterze: "Obowiązkiem opozycji było zagłosowanie za skierowaniem projektu #RatujmyKobiety do komisji. Jestem zawiedziony postawą moich kolegów".

"Jestem rozczarowana postawą posłów... to delikatnie powiedziane. @RatujmyKobiety dziękuje za wasze zaangażowanie. @barbaraanowacka dziękuje za merytoryczne wystąpienia" - tak sprawę skomentowała w internecie Scheuring-Wielgus.





Jestem rozczarowana postawą posłów...to delikatnie powiedziane. @RatujmyKobiety dziękuje za wasze zaangażowanie. @barbaraanowacka dziękuje za merytoryczne wystąpienia. https://t.co/46ceyVohNx — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) 10 stycznia 2018

Zembaczyński: tysiąc złotych kary

Poseł Piotr Misiło poinformował, że zwołany w trybie pilnym klub Nowoczesnej podjął decyzję o ukaraniu posłów, którzy będąc na sali plenarnej, nie oddali głosu. - Postanowiliśmy jednomyślnie, jako klub, ukarać te osoby karą nagany oraz karami finansowymi - oświadczył.

Kara wynosić będzie tysiąc złotych - napisał na Twitterze poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński.





#RatujmyKobiety Klub Poselski @Nowoczesna podjął słuszną decyzję o karze finansowej 1000 zł i naganie dla każdego z posłów nie biorących udziału w głosowaniu. Dodatkowo powołujemy funkcję rzecznika dyscypliny klubowej. — Witold Zembaczyński (@WZembaczynski) 11 stycznia 2018

Zembaczyński poinformował też, że klub podjął decyzję o powołaniu rzecznika dyscyplinarnego. Decyzja o tym, kto będzie pełnił tę funkcję ma zostać podjęta w najbliższym czasie.

Na sali obrad nie było tylko jednej posłanki spośród 10 parlamentarzystów Nowoczesnej niebiorących udziału w głosowaniu - wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak. Co za tym idzie, nie zostanie ona ukarana.

"W ostatniej chwili zmieniłam zdanie"

Tomczak: dyscyplina w sprawie aborcji to próba łamania posłom kręgosłupów W sprawie aborcji... czytaj dalej » Jedna z ukaranych posłanek Kornelia Wróblewska powiedziała dziennikarzom, że przyjmuje karę, którą nałożył na nią klub. Jak mówiła, była świadoma rekomendacji dotyczącej środowych głosowań, z drugiej strony jednak zwróciła uwagę, że do tej pory w Nowoczesnej nie obowiązywała dyscyplina w kwestiach światopoglądowych. - Ja się bardzo mocno do ostatniej chwili zastanawiałam, bo są to dla mnie osobiście - jako teologa i matki - bardzo trudne kwestie. W ostatniej chwili zmieniłam zdanie - powiedziała Wróblewska.



Wyjaśniała, że wpływ na jej decyzję miały między innymi słowa Barbary Nowackiej, która prezentowała projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017", że płód jest "zlepkiem komórek". - Mnie to osobiście dotknęło, ponieważ ja urodziłam niedawno córkę. Ja wiem, że 12-tygodniowy płód to nie jest wyłącznie zlepek komórek, tylko to już jest dziecko, tu już bije serce, powoli czuć ruchy - podkreślała posłanka Nowoczesnej.



Także inny poseł, który nie oddał głosu za projektem, Marek Sowa, powiedział w czwartek PAP, że ze spokojem podchodzi do decyzji klubu. - Nie mam problemu z decyzją klubu, szanuję ją - podkreślił.