Przedszkolanka oskarżona o znęcanie się nad niepełnosprawnym chłopcem

Akt oskarżenia przeciwko przedszkolance już trafił do sądu

09.01 | Zaklejanie ust taśmą, przyklejanie rąk i nóg do krzesła, szarpanie z uszy - to ustalenia śledztwa, które zakończyło się aktem oskarżenia przeciwko Elżbiecie K. Wychowawczyni - według prokuratury - przez kilka miesięcy znęcała się fizycznie i psychicznie nad 6-letnim, niepełnosprawnym chłopcem. Teraz odpowie za to przed sądem.

