Próbował przejechać policjantkę, staranował radiowóz. Był pod wpływem narkotyków

Foto: Policja Głogów Video: Kontakt 24

Kierowca wyprzedzał inne auta slalomem

19.08 | Samochód wyprzedzający inne pojazdy slalomem – raz pasem awaryjnym z prawej strony, raz z lewej. Zdarzenie zarejestrował pan Piotr. Twierdzi, że doszło do niego 3 sierpnia około godziny 11. - Jechałem na trasie Szczecin-Niemcy. Nie spodziewałem się czegoś takiego na drodze. To jakiś wariat. Myślę, że wszyscy myślą to samo o takim zachowaniu. Nieodpowiedzialne i niebezpieczne. On nikogo nie zahaczył, ale mogło to się stać, a wtedy doszłoby do wielkiej tragedii, bo on jechał bardzo szybko - relacjonował pan Piotr. Jak dodał, nagranie przekazał policji. Autor nagrania twierdzi, że pojazd jechał na niemieckich tablicach rejestracyjnych.

