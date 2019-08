Odpalili wózek widłowy i zaczęła się "zabawa" na szkolnym boisku. Teraz szuka ich policja

Policja w Głogowie prosi o pomoc w identyfikacji dwóch mężczyzn, którzy w kwietniu uruchomili wózek widłowy i jeździli nim na szkolnym boisku. Ich "wyczyny" nagrał trzeci mężczyzna. On szybko wpadł w ręce policji, bo zgubił w wózku dokumenty. Twierdzi jednak, że nie zna głównych bohaterów swojego filmu.

Sprawa dotyczy zdarzenia z kwietnia 2019 roku, ale dopiero teraz głogowska policja opublikowała nagranie i poprosiła o pomoc w identyfikacji widocznych na nim mężczyzn.

Przy jednej ze szkół w Głogowie, na asfaltowym boisku prowadzone były zajęcia z obsługi wózka widłowego. Pozostawiony tam pojazd zauważyli dwaj mężczyźni. Udało im się go odpalić. A potem była "zabawa".

Jeden kierował, drugi wspinał się na widły. Szybka jazda, gwałtowne skręty. Wszystko nagrywane przez trzeciego mężczyznę. W końcu ktoś zadzwonił na policję, jednak zanim patrol zdążył dojechać, wszyscy uciekli. Zdążyli jednak przewrócić wózek, uszkadzając go.

Błyskawiczne zatrzymanie

- Bardzo krótko po tym zdarzeniu zatrzymano 19-letniego mieszkańca Głogowa. To właśnie on zarejestrował na swoim telefonie wyczyny pozostałej dwójki, ale twierdzi, że ich nie zna - mówi Bogdan Kaleta, rzecznik głogowskiej policji. - On też jeździł tym wózkiem, tak jak i pozostali. Zgubił w nim portfel, a w nim były dokumenty i klucze do mieszkania - dodaje Kaleta.

Właśnie wtedy zabezpieczono film w jego telefonie. Teraz nagranie służy policjantom jako narzędzie do namierzenia pozostałej dwójki. Kiedy wpadną w ręce policji usłyszą zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu mechanicznego. Taki zarzut usłyszał już 19-latek. Wszystkim grozi do 6 lat więzienia.

Osoby, które rozpoznają mężczyzn lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia ich tożsamości, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Głogowie pod numerami telefonów: 76 7277243, 76 7277241 (w godz. 07.30-15.30) lub czynny całodobowo numer 76 7277200.

Do zdarzenia doszło w Głogowie:



