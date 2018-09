Nauczyciel na lekcji spoliczkował ucznia. Policyjne dochodzenie i petycja poparcia

W trakcie lekcji nauczyciel z Głogowa (woj. dolnośląskie) spoliczkował ucznia. Najpierw został zawieszony w obowiązkach, a teraz policja - pod nadzorem prokuratury - sprawdza, czy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej ucznia. W internecie tymczasem krąży petycja poparcia dla nauczyciela.

11 września podczas lekcji w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie nauczycielowi puściły nerwy. Mężczyzna najpierw ostrzegł, że uczniom "zrobi tresurę", a po chwili spoliczkował jednego z uczniów. Sytuację nagrał inny z nastolatków, a nagranie obiegło internet.

- To jest tylko fragment. Nie jest normą, że uczeń wchodzi na lekcję i nagrywa, dlatego są podejrzenia, że uczniowie się wcześniej umówili, że sprowokują nauczyciela. Źle zachowywali się w czasie zajęć i niestety doszło do takiej sytuacji, co zostało udokumentowane i wrzucone do internetu - mówiła Sylwia Chodor, dyrektor szkoły w której doszło do zdarzenia.

Czytaj więcej

Sprawdzają, czy doszło do naruszenia nietykalności

Nauczyciele bili od zawsze. Kreda i oliwa łagodziły ból Przez te 2,5 tys.... czytaj dalej » Mimo tych podejrzeń dyrektorka placówki zawiesiła nauczyciela, o sprawie poinformowała dolnośląskie kuratorium oświaty i prokuraturę.

- Policjanci, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Głogowie, prowadzą dochodzenie w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej. Na tym etapie wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia - informuje Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy. I dodaje, że takie sprawy nie są przestępstwami ściganymi z urzędu, a czynami prywatno-skargowymi.

Temu, co zrobił nauczyciel przyjrzy się też rzecznik dyscyplinarny.

Miał być tytuł, jest petycja poparcia

Jan R. to nauczyciel z ponad 40-letnim stażem pracy. Kilka dni przed incydentem w szkole do głogowskiej rady miejskiej - od jednego z komitetów wyborczych - trafił wniosek o nadanie pedagogowi tytułu zasłużonego głogowianina. Tytuł miał być przyznany w listopadzie. Jednak Jan R. sam z niego zrezygnował.

W internecie pojawiła się petycja popierających nauczyciela. Podpisało ją już ponad 700 uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych.

Do zdarzenia doszło w Głogowie:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl