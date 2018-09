Nauczyciel podczas lekcji spoliczkował ucznia

Nauczyciel jednej ze szkół zawodowych w Głogowie (woj. dolnośląskie) został zawieszony po tym, jak do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak policzkuje ucznia. - Jest mi strasznie przykro, że do takiej sytuacji doszło - podkreśla dyrektorka szkoły, która o sprawie powiadomiła kuratorium i prokuraturę.

Do zdarzenia doszło 11 września, na jednej z lekcji klas pierwszych, w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. - Ja wam zrobię tresurę, no. Nie rozumiecie tego, co ja do was mówię, nie rozumiecie tego? Nie rozumiesz tego? - mówi nauczyciel, który w tym samym momencie policzkuje jednego z uczniów. Mężczyzna pyta ponownie: - Nie rozumiesz tego?. W odpowiedzi padają słowa ucznia: - Ale o co chodzi? - Jak ci poprawie z drugiej, to k***a spadniesz - deklaruje nauczyciel. Nie wiadomo, co było później. Nie wiadomo też co sprowokowało zachowanie pedagoga.

Nauczyciel zawieszony

Nauczyciel z Głuchołaz w areszcie za napaść seksualną. Miał się jej dopuścić w Irlandii W pubie w... czytaj dalej » Sytuację zarejestrował jeden z uczniów. Jednak nagranie trwa zaledwie 15 sekund. - To jest tylko fragment. Nie jest normą, że uczeń wchodzi na lekcję i nagrywa, dlatego są podejrzenia, że uczniowie się wcześniej umówili, że sprowokują nauczyciela. Źle zachowywali się w czasie zajęć i niestety doszło do takiej sytuacji, co zostało udokumentowane i wrzucone do internetu - mówi Sylwia Chodor, dyrektor szkoły w której doszło do zdarzenia.

O sprawie dowiedziała się następnego dnia. Informację przekazali jej uczniowie innej klasy. - Podjęliśmy działania zgodnie z procedurami. Najpierw odbyłam rozmowę z nauczycielem, który został zawieszony w swoich obowiązkach, złożyłam zawiadomienie do kuratora oświaty i do głogowskiej prokuratury - informuje Chodor. I podkreśla: - Jest mi strasznie przykro, że do takiej sytuacji doszło. Funkcjonujemy od ponad 50 lat i nigdy wcześniej - w naszej szkole nie doszło do takiej sytuacji.

"Zachowanie nie powinno mieć miejsca"

Co na to kuratorium oświaty? - Niewątpliwie zachowanie nauczyciela jest karygodne i nie powinno mieć miejsca. W związku z tym, co się stało wyrażamy ubolewanie - podkreśla Krystyna Kaczorowska, rzecznik dolnośląskiego kuratora oświaty.

Sprawa, po rozpatrzeniu przez rzecznika dyscyplinarnego, trafi do komisji dyscyplinarnej. I to właśnie ona zdecyduje, jak i czy w ogóle nauczyciel powinien zostać ukarany. - Katalog kar obejmuje naganę z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem zatrudnienia przez trzy lata lub nawet wydalenie z zawodu - opisuje Kaczorowska. I dodaje, że teraz kuratorium czeka na pełną informację od dyrekcji szkoły. - Po jej uzyskaniu ustalone zostaną kolejne nasze kroki - przyznaje rzeczniczka.

Pedagog z wieloletnim stażem

Wiadomo, że nauczyciel który spoliczkował ucznia w oświacie pracuje od ponad 40 lat. - Jestem zaskoczona takim zachowaniem. Nigdy wcześniej nie miałam informacji, ani żadnych sygnałów, żeby takie sytuacje miały miejsce - podkreśla dyrektorka szkoły.

Do zdarzenia doszło w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie:



