Areszt dla trzech policjantów podejrzanych o łapówkarstwo





Foto: Shutterstock | Video: Fakty TVN Wcześniej zatrzymano policjantów w Żorach, teraz w Gliwicach (wideo archiwalne)

Sąd aresztował w czwartek wieczorem trzech policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego komendy w Gliwicach. Funkcjonariuszom, zatrzymanym w środę przez Biuro Spraw Wewnętrznych, przedstawiono zarzuty przyjmowania łapówek od kierowców.

Informację o uwzględnieniu prokuratorskich wniosków o aresztowanie podejrzanych na trzy miesiące przekazała Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Trzech policjantów z Gliwic zatrzymanych pod zarzutem korupcji Funkcjonariusze... czytaj dalej »



Policjantom przedstawiono od pięciu do siedmiu zarzutów. Prokuratura domagała się aresztowania całej trójki, motywując to grożącą im surową karą i obawą matactwa.

Oskarżeni o korupcję

Według śledczych, korzyści majątkowe w różnych kwotach przyjmowało kilku funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach w zamian za zaniechanie podjęcia czynności służbowych wobec kierowców, którzy dopuścili się wykroczeń drogowych.



Jak podała prokuratura, zdarzało się, że policjanci informowali zatrzymanych o innej niż faktycznie obowiązująca - najczęściej niższej - dopuszczalnej na danym odcinku prędkości, przez co zatrzymanym groziła utrata prawa jazdy na trzy miesiące. Do korupcji miało dochodzić w ostatnich miesiącach w rejonie autostradowego węzła Sośnica przy Centrum Handlowym Europa Centralna. Władze gminy usłyszały zarzuty, mieszkańcy mają problemy Korupcyjne... czytaj dalej »



Prokuratura zaznaczyła, że w śledztwie mogą pojawić się nowe zarzuty, a także zwiększyć się liczba podejrzanych. Śledczy proszą osoby mające istotne informacje dla postępowania o zgłaszanie się do prokuratury. Przypominają, że jeśli kierowcy powiadomią o wręczonych łapówkach organy ścigania i ujawnią wszystkie okoliczności przestępstwa - o których wcześniej nie wiedziała policja czy prokuratura - zgodnie z przepisami unikną odpowiedzialności karnej.

Seria zatrzymań funkcjonariuszy

To kolejne w ostatnich dniach zatrzymania policjantów z drogówki w woj. śląskim. W ubiegłym tygodniu sąd aresztował na trzy miesiące sześciu funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego komendy w Żorach, także podejrzanych o przyjmowanie łapówek od kierowców. W tym tygodniu na polecenie prokuratury zatrzymanych zostało dwóch kolejnych policjantów z żorskiej komendy. Oni także zostali aresztowani.



Za przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej i za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa grozi od roku do 10 lat więzienia.