Autobus gwałtownie zahamował, pasażer upadł. Trafił do szpitala, gdzie zmarł

Video: Tosiula / Kontakt 24

Gwałtowne hamowanie, van stojący w poprzek drogi i...

- To był odruch. Po prostu zahamowałam, ale mocno podskoczyła mi adrenalina - relacjonuje autorka nagrania, które otrzymaliśmy na Kontakt 24. W centrum Warszawy była ona świadkiem niebezpiecznej sytuacji. Jadący przed nią van nagle stanął w poprzek drogi zmuszając innych kierowców do gwałtownego hamowania. Do zderzenia brakowało niewiele.

»