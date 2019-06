Ciężarówka z blachą przewróciła się na bariery i zablokowała autostradę A4





»

Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne na A4 i przewróciła się na jezdnię. Zakleszczonego kierowcę wyciągali z kabiny strażacy. Droga była zablokowana w obu kierunkach.

Do kolizji doszło około 6.30 na autostradzie A4 w powiecie gliwickim w rejonie węzła Sośnica i dojazdu do punktu poboru opłat w Żernicy (304 kilometr).

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do kolizji doszło na A4 w powiecie gliwickim

Kierowca ciężarówki przewożącej rolki blachy, jadąc w kierunku Wrocławia, stracił panowanie nad autem i zjechał na pas zieleni oddzielający jezdnie. Samochód pokonał bariery energochłonne i przewrócił się na sąsiedniej jezdni prowadzącej do Katowic.

Jak informuje policja, przyczyną zdarzenia mógł być tak zwany wystrzał opony. - Potwierdzam tę hipotezę - mówi Dariusz Mrówka, rzecznik straży pożarnej w Gliwicach.

Kierowca był zakleszczony w kabinie, musieli go wyciągać strażacy. Do szpitala zabrał go helikopter ratowniczy.

Na drugiej jezdni, w kierunku Katowic mogło rozlać się paliwo, ponieważ w ciężarówce rozszczelnił się zbiornik. Dlatego zablokowana była cała autostrada. Około godziny ósmej udrożniony został jeden pas.

Nawierzchnia jezdni została zmyta. Tuż przed godziną jedenastą strażacy postawili ciężarówkę na koła i zakończyli działania ratownicze. Na miejscu pozostali jeszcze drogowcy, którzy naprawiają bariery oraz policjanci.

Źródło: śląska policja Na jezdni w kierunku Wrocławia rozlało się paliwo

Według informacji policji utrudnienia potrwają jeszcze około dwie godziny. Organizowane są objazdy: A4 kierunek Katowice - objazd na DK88 Kleszczów, A4 kierunek Wrocław - objazd na DK78 Bojków.



Ostrzeżenie policji: kierowcy powinni wykazać się ostrożnością przy korzystaniu z objazdów, ponieważ doszło tam do kolizji dwóch ciężarówek na drodze objazdowej (DK 88).