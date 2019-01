Glapiński zalecał "zimny prysznic". Gowin: nie potrzebuję takich technik relaksacyjnych

Video: tvn24

Gowin o Glapińskim: takie chowanie głowy w piasek jest błędem

10.01 | W poniedziałek Jarosław Gowin powiedział, że jeśli doniesienia dotyczące zarobków w NBP się potwierdzą, byłby to fakt niezwykle bulwersujący. Dodał, że oczekuje on też, by władze banku przedstawiły opinii publicznej uzasadnienie takich "szokująco wysokich" zarobków. Mówił również, by prezes NBP w tej sprawie, "nie chował głowy w piasek".

