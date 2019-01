"Sorry, Gisele". Minister krytykuje supermodelkę

Brazylijska minister rolnictwa oskarżyła swoją rodaczkę Gisele Bündchen o psucie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej. Supermodelka, od lat zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego, wielokrotnie krytykowała władze Brazylii za niedostateczne działania w tym zakresie.

Minister rolnictwa Tereza Cristina Dias w wywiadzie radiowym określiła Gisele Bündchen jako "złą Brazylijkę", której aktywność w ostatnich latach rysuje nieprawdziwy obraz kraju w oczach świata.

- To absurd, co się dziś robi z wizerunkiem Brazylii - stwierdziła. - Sorry, Gisele Bündchen. Powinnaś być naszym ambasadorem, mówić, że twój kraj chroni, że twój kraj jest w światowej czołówce ochrony przyrody, a nie w kółko krytykować bez znajomości faktów - stwierdziła. Po wywiadzie napisała na Twitterze, że wkrótce modelka usłyszy propozycję zostania ambasadorem wizerunku Brazylii.

Bündchen, która jest już ambasadorką dobrej woli ds. środowiska z ramienia ONZ, nie odniosła się jak dotąd do słów minister.

Pozyskanie supermodelki jako "ambasadora" zrównoważonego rozwoju byłoby dużym sukcesem PR-owym dla prawicowego rządu prezydenta Jaira Bolsonaro - zauważa agencja Reutera.

Jak ocenia brytyjski "Guardian", jest to jednak mało prawdopodobne. Bündchen znana jest z krytykowania poprzedniego prezydenta, Michela Temera, za zmniejszanie ochrony i powierzchni lasów Amazonii.

W 2017 roku modelka swoją krytyką przyczyniła się do zawetowania przez Temera ustawy oddającej 600 tysięcy hektarów Puszczy Amazońskiej pod inwestycje.

Z kolei kilka dni po wyborze Jaira Bolsonaro na prezydenta supermodelka wypowiedziała się także przeciwko jego propozycji połączenia ministerstw środowiska i rolnictwa, określając ten ruch jako "potencjalnie katastrofalny". Ministerstwa jak dotąd nie pozostały połączone.

Inni aktywiści broniący środowiska również są krytyczni wobec nowych brazylijskich władz. Ostrzegają, że polityka Jaira Bolsonaro może znacząco osłabić ochronę środowiska naturalnego. Prezydent już wcześniej zapowiedział, że Brazylia może wystąpić z paryskiego porozumienia klimatycznego.