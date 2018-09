Rywalki z boiska wzięły ślub. Mistrzynie w hokeju z Kanady i USA





»

Kanadyjska złota medalistka w hokeju na lodzie, Gillian Apps, poślubiła w weekend swoją wieloletnią rywalkę z drużyny USA, Meghan Duggan. Ich zdjęcie stało się hitem w mediach społecznościowych.

Klip pary gejów zachwycił świat, w Polsce spotkał się z falą hejtu Nie spodziewali... czytaj dalej » Gillian Apps razem z kanadyjską drużyną hokeja na lodzie trzykrotnie zdobyła złoty medal olimpijski. Przez lata Meghan Duggan, dawna kapitan amerykańskiego zespołu, była jej przeciwniczką w walce o najwyższe trofea.

Od 2007 roku kobiety rywalizowały podczas hokejowych mistrzostw świata, ich drużyny walczyły również między sobą o złoto w trakcie Igrzysk Olimpijskich w 2010 i 2014 roku.

Z boiska na kobierzec

Zawodniczki połączył jednak nie tylko hokej. W weekend stanęły bowiem na ślubnym kobiercu.

The most incredible day of my entire life pic.twitter.com/zDlSBWmCDj — Meghan Duggan (@mduggan10) 24 września 2018

Rywalki na lodzie, partnerki w życiu

W 2015 roku Gillian Apps zakończyła swoją sportową karierę i podjęła pracę asystentki trenera drużyny kobiecego hokeja na lodzie - Boston College Eagles.

Jej obecna partnerka, Meghan Duggan, w sezonie 2016-2017 była jedną z czołowych zawodniczek zespołu Boston Pride.

Razem z amerykańską drużyną hokeja zdobyła na Igrzyskach dwa srebrne medale, a podczas tegorocznej olimpiady w Pjongjangu wywalczyła złoto. Dla USA był to pierwszy taki tryumf od 20 lat.

Wzruszająca ceremonia

"Piłkarze graliby lepiej, gdyby zdecydowali się na coming out" Były koszykarz... czytaj dalej » Para pobrała się podczas romantycznej ceremonii w Pownal, w stanie Maine w USA. W uroczystości wzięła udział rodzina oraz przyjaciele kobiet, a druhnami były koleżanki z hokejowych drużyn Apps i Duggan.

"To najwspanialszy dzień w całym moim życiu" - napisała Meghan Duggan pod zdjęciem z ceremonii, które udostępniła w swoich mediach społecznościowych.

Tweet spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, udostępniło go ponad 3 tysiące użytkowników, a polubiło 30 tysięcy.

The most incredible day of my entire life pic.twitter.com/zDlSBWmCDj — Meghan Duggan (@mduggan10) 24 września 2018

"Od rywalek na lodzie..."

Navratilova do gejów w świecie sportu: Ujawnijcie się, nie będziecie żałować Supergwiazda... czytaj dalej » To nie pierwszy przypadek homoseksualnego małżeństwa pomiędzy zawodniczkami hokeja na lodzie. Małżeństwem są również byłe zawodniczki drużyny amerykańskiej, Julie Chu i Caroline Ouellette, które obecnie wychowują roczną córkę.

Wiadomość o ślubie zawodniczek w błyskawicznym tempie obiegła internet. Kobietom w mediach społecznościowych gratulowali nie tylko znajomi z drużyny i fani hokeja.

Najlepsze życzenia młodej parze złożył także kanadyjski komitet olimpijski. "Od rywalek na lodzie do partnerek w życiu. Gratulacje!" - napisano na jego oficjalnym profilu na Twitterze.

From competitors on the ice to partners for life.



Congrats! @gapps10 & @mduggan10https://t.co/QsYYvtgcGp — Team Canada (@TeamCanada) 25 września 2018

Czy homoseksualni sportowcy mają sie czego obawiać? Czy w sporcie... czytaj dalej »

Krytyka

Nie wszyscy aprobowali jednak homoseksualne małżeństwo zawodniczek.

"Jezus powiedział, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Nie pochwaliłby tego!" - napisała pod ślubnym zdjęciem Duggan jedna z internautek.

"Pochwaliłby. To on je do siebie zbliżył i połączył uczuciem. Pozwólmy im cieszyć się miłością, którą wielu z nas chciałoby znaleźć" - odpowiedział na zarzuty kobiety znajomy zawodniczek.