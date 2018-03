Francja wydaliła 20 zradykalizowanych cudzoziemców





W 2017 roku z Francji wydalono 20 zradykalizowanych cudzoziemców przebywających na terenie kraju nielegalnie - oświadczył francuski minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb, podkreślając, że "nigdy wcześniej nie osiągnięto takiej liczby".

Minister spraw wewnętrznych w rządzie Emmanuela Macrona w rozmowie z dziennikiem "Ouest-France" pytany był o komentarz w sprawie apeli ze strony prawicy domagającej się wydalania zradykalizowanych cudzoziemców. - To już się dzieje! - odpowiedział. Podkreślił, że liczba 20 wydalonych zradykalizowanych cudzoziemców jest rekordowa.

Ataki "trudne do przewidzenia"

Jak wyjaśnia AFP, głosy domagające się walki z radykalizacją we Francji ponownie wzmogły się po zamachu terrorystycznym sprzed tygodnia w Trebes, na południu kraju, w którym zginęły 4 osoby.



23 marca urodzony w Maroku francuski obywatel porwał samochód pod Carcassonne, zabił pasażera i poważnie ranił kierowcę. Następnie ostrzelał policjantów, a później wziął zakładników w supermarkecie w pobliskim Trebes, gdzie zabił pracownika i klienta. W ataku zginęły w sumie cztery osoby, a 15 zostało rannych. Policja zabiła napastnika.



W sobotę Gerard Collomb ponownie podkreślił, że ataki w Trebes i Carcassonne były "trudne do przewidzenia". Chociaż ich sprawca figurował w kartotece zradykalizowanych islamistów, którzy mogą stanowić zagrożenie terrorystyczne, wcześniejsza obserwacja napastnika z Trebes nie wykazała, by planował atak.



Odpierając zarzuty ze strony opozycji o zbyt łagodne działanie wobec osób widniejących na tej liście, Collomb odparł, że "wrzucenie do więzienia 26 tys. osób", które figurują w tym spisie lub są uznane za niebezpieczne, "nie jest możliwe".