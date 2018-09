Przyszła ambasador USA w Polsce: McCain był przyjacielem Polski





John McCain był przyjacielem Polski, to był wspaniały człowiek, prawdziwy bohater - napisała w sobotę na Twitterze Georgette Mosbacher desygnowana na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce.

W sobotę wieczorem polskiego czasu zakończyło się nabożeństwie żałobne w Katedrze Narodowej Kościoła Episkopalnego w Waszyngtonie w intencji republikańskiego senatora Johna McCaina, który zmarł 25 sierpnia w wieku 81 lat.

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę na cmentarzu położonej około 53 kilometry na wschód od Waszyngtonu Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, prestiżowej uczelni wojskowej, którą ukończył McCain, a wcześniej jego ojciec i dziadek. Ceremonia pogrzebowa będzie miała charakter prywatny.

"Podziwiałam go i szanowałam. Był przyjacielem Polski"

"Ameryka Johna McCaina nie musi być 'znów wspaniała', bo zawsze taka była" W sobotę w... czytaj dalej » "Dziś pożegnaliśmy senatora Johna McCaina. To był wspaniały człowiek, prawdziwy bohater. Poznaliśmy się w 1988 roku i od tego czasu byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Podziwiałam go i szanowałam. Był przyjacielem Polski. To ogromna strata" - napisała w sobotę na Twitterze desygnowana na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher.

Z kolei ambasada USA w Warszawie na swoim profilu twitterowym przypomniała w sobotę słowa zmarłego senatora o Polsce.

"Jedną z największych radości w moim życiu zawodowym było móc obserwować, jak zmienia się Polska - od szlachetnego oporu poprzez narodowe wyzwolenie aż po demokratyczny triumf. Za życia zaledwie jednego pokolenia Polska z państwa zniewolonego przez imperium zła, zmieniła się w demokratycznego lidera kontynentalnej jedności: z obiektu walki o Europę zjednoczoną, wolną oraz cieszącą się pokojem w architekta realizacji tego marzenia w imieniu innych narodów" - czytamy w poście.



John McCain, w 2008 roku kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta USA, od roku cierpiał na nowotwór mózgu i zmarł krótko po rezygnacji z leczenia.

