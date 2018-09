Były współpracownik Trumpa skazany. "Popełniłem straszliwy błąd"

Foto: TASOS KATOPODIS / PAP/EPA/ Video: Reuters, Enex

Michael Cohen przyznał się do zarzutów i współpracuje z FBI

22.08 | Zastępca prokuratora prowadzącego sprawę Cohena, Robert Khuzami, poinformował, że oskarżony przyznał się do wszystkich ośmiu zarzutów. Wśród nich dwa dotyczą niezgodnego z prawem finansowania kampanii, m.in. polegającego na dokonywaniu nadmiernych osobistych wpłat w celu wpłynięcia na wybory w 2016 roku. - Zorganizował on zapłatę pieniędzy by uciszyć dwie kobiety, które miały informacje w jego przekonaniu mogące mieć kluczowe znaczenie dla kampanii w 2016 roku - powiedział Khuzami. - Co więcej, pan Cohen starał się o zwrot tych pieniędzy poprzez przekazanie firmie kandydata faktur, które były fałszywe - dodał.

