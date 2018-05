"Dziękuję za wasze modlitwy. Tata czuje się dobrze i zmierza do domu"





Były prezydent USA George H.W.Bush został w piątek wypisany ze szpitala w Houston. Przebywał tam przez 13 dni w związku z infekcją, która dotarła do jego krwiobiegu.

Jim McGrath, rzecznik 93-letniego byłego prezydenta, napisał na Twitterze, powołując się na opinie lekarzy, że "czuje się on dobrze" i że "jest szczęśliwy, iż wraca do domu".



President @GeorgeHWBush was discharged from @MethodistHosp after treatment for an infection. His doctors report he is doing well and is happy to return home. — Jim McGrath (@jgm41) May 4, 2018





Trafił do szpitala po pogrzebie żony

Po pogrzebie żony 93-letni były prezydent trafił do szpitala Dzień po... czytaj dalej » Wcześniej McGrath informował, że Bush chce jak najszybciej opuścić szpital aby udać się do swojej letniej rezydencji w Kennebunkport, w stanie Maine.

"Dziękuję za wasze modlitwy. Tata czuje się dobrze i zmierza do domu" - napisał w piątek na Twitterze Jeb Bush, były gubernator Florydy.



Bush, najdłużej obecnie żyjący były prezydent USA, został przewieziony do Houston Methodist Hospital 22 maja, dzień po pogrzebie jego żony Barbary.



Były prezydent USA, który sprawował urząd w latach 1989-1993, rok temu był już w tym szpitalu z objawami uporczywego kaszlu, który później został zdiagnozowany jako lekkie zapalenie płuc.

