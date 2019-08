"Departament obrony nie podjął szczegółowych decyzji" w sprawie sił USA w Polsce

Video: USAF

Wyładunek AH-64 Apache z transportowca C-5M Galaxy

28.02 | Do amerykańskiej bazy Ramstein w Niemczech przyleciały dwa największe samoloty transportowe wojska USA, C-5 Galaxy. W swoich przepastnych ładowniach przywiozły cztery śmigłowce szturmowe AH-64 Apache, które mają trafić między innymi do Polski. To część 10. Brygady Lotnictwa Bojowego, która na dziewięć miesięcy została wysłana do Europy.

