"Oficer, który działał w Iraku i Afganistanie, nie będzie pozwalał się spychać na margines"

Video: tvn24

Łapiński o sprawie generała Kraszewskiego: prezydent tego...

08.12 | - Zakończenie tej sprawy przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego to jest to, czego prezydent oczekiwał - mówił w "Piaskiem po oczach" rzecznik Andrzeja Dudy, Krzysztof Łapiński. Odniósł się w ten sposób do odebrania generałowi Kraszewskiemu, bliskiemu współpracownikowi głowy państwa, dostępu do informacji niejawnych. Gośćmi drugiej części "Piasku po oczach" byli Michał Kamiński (Unia Europejskich Demokratów), Ryszard Czarnecki (PiS), wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i Aleksander Hall, były opozycjonista.

»