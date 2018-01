Kto pierwszy ten lepszy - tak jest w gdyńskich autobusach. Teoretycznie pierwszeństwo przejazdu przed rowerzystami mają niepełnosprawni i pasażerowie z wózkami dziecięcymi. Chyba, że to miłośnik dwóch kółek zajął pierwszy miejsce. Wtedy może ustąpić niepełnosprawnemu lub matce z dzieckiem, ale nie musi.

Kto ma pierwszeństwo przy zajmowaniu miejsca w autobusie? Bywa, że jest to kwestia sporna.

Dlatego Zgromadzenie Metropolitalne Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej zarekomendowało gminom wypracowane przez siebie rozwiązanie.

I tak "przed osobą z rowerem pierwszeństwo posiadają osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi".

Nie ma tu żadnej rewelacji. Ale w praktyce wcale nie wygląda to tak kolorowo.

Rowerzysta zostaje?

W związku z uchwałą Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni wydał rozporządzenie. Zawarł w nim w skrócie najważniejsze wytyczne. Kontrowersje może budzić punkt nr 5. Dotyczy on sytuacji, w której miejsce w autobusie zajmuje rowerzysta, a do pojazdu chce wsiąść np. matka z dzieckiem. Co wtedy?

W sytuacji, gdy dla osoby na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym nie ma miejsca w pojeździe, ponieważ zostało ono wcześniej zajęte przez osobę z rowerem, kierowca może poprosić osobę przewożącą rower o dobrowolne ustąpienie miejsca osobie na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym, przywołując zasady współżycia społecznego.



Jeżeli osoba przewożąca rower odmówi ustąpienia miejsca w pojeździe osobie na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym, kierowca ma obowiązek poinformować osobę na wózku inwalidzkim (lub osobę jej towarzyszącą) lub z wózkiem dziecięcym o braku możliwości zajęcia przez nią miejsca w pojeździe. Natomiast osoba przewożąca rower ma prawo kontynuować podróż tym pojazdem. Punkt nr 5 rozporządzenia ZKM

Wówczas kierowca może poprosić rowerzystę, żeby dobrowolnie opuścił pojazd, ale ten wcale nie musi się zgodzić. - W takiej sytuacji kierowca ma obowiązek poinformować osobę z wózkiem o braku możliwości zajęcia przez nią miejsca w pojeździe. Natomiast osoba przewożąca rower ma prawo kontynuować podróż tym pojazdem - czytamy w zarządzeniu dyrektora ZKM Gdynia.

Nowe zasady nie podobają się jednemu z kierowców komunikacji miejskiej. Otwarcie mówi, że nie chce być sędzią w takich sytuacjach.

- To rozporządzenie nie jest dla mnie jasne. Z jednej strony ustala się jakąś główną zasadę, a w tym samym piśmie się jej zaprzecza. Autobusy są konstrukcyjnie przygotowane do przewozu wózków, a nie rowerów. Dlaczego kierowcy mają tłumaczyć rowerzystom, kto ma pierwszeństwo, a potem odmawiać miejsca np. osobie niepełnosprawnej - mówi Maciej Kopyciński, kierowca. - Do tego kierowcy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów w czasie kolizji czy gwałtownego hamowania. Taki rower może komuś wyrządzić krzywdę - dodaje.

"Bądźmy dla siebie ludźmi"

ZKM tłumaczy, że regulacje były potrzebne, a wszystkim pasażerom nie da się dogodzić. A nakazywanie opuszczenia komuś autobusu jest tylko takie proste w teorii. W rzeczywistości wielu pasażerów jest bardzo roszczeniowych.

- Regulacje powstały po apelach różnych środowisk. To próba kompromisu. Mamy nadzieję, że zadziałają zasady współżycia społecznego i zwykła grzeczność. Po prostu bądźmy dla siebie ludźmi - mówi Marcin Gromadzki, rzecznik, ZKM Gdynia.

W stolicy wózki mają pierwszeństwo

Inaczej jest w Warszawie. W stolicy rowerzyści mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa osobie niepełnosprawnej lub osobie z dzieckiem w wózku. Reguluje to regulamin.

- W przypadku przewożenia przez pasażera roweru jego właściciel jest zobowiązany do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym i przestawienia swojego jednośladu - informuje Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie.

Co więcej, jeśli rower utrudnia innym pasażerom podróż, jego właściciel musi opuścić autobus czy tramwaj. Osoby z wózkami dziecięcymi i inwalidzkimi zawsze mają priorytet.

Nie wysiądziesz? Możesz słono zapłacić

Podobnie jest w Poznaniu. Rowery można przewozić pojazdami komunikacji miejskiej, które są specjalnie oznakowane. Oczywiście trzeba go odpowiednio zabezpieczyć.

Jeśli w pojeździe pojawi się osoba niepełnosprawna lub rodzic z dziecięcym wózkiem to rowerzysta musi im ustąpić miejsca, a nawet wysiąść z autobusu lub tramwaju.

- Nieopuszczenie pojazdu w opisanej sytuacji będzie traktowane jak nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania pojazdu, za co przewidziana jest opłata dodatkowa - ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

