Pijani, półnadzy, agresywni i wulgarni. Atakowali przypadkowych kierowców





»

Policjanci zatrzymali mężczyzn, którzy na środku drogi na gdyńskim Oksywiu zatrzymywali przypadkowe pojazdy, mieli grozić kierowcom śmiercią i wybić szybę w jednym z aut. Podczas zatrzymania stawiali opór, a jeden z nich został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Zajście nagrały kamery w samochodach.

- W minioną niedzielę, około godziny 13 dyżurny gdyńskiej policji otrzymał zgłoszenie o kilku nietrzeźwych mężczyznach, którzy na jednej z głównych ulic Gdyni Oksywia zatrzymują przypadkowe samochody. Mężczyźni mieli otwierać drzwi do samochodów, które zatrzymywali, a następnie bez przyczyny wyzywali ich kierowców i grozili im pozbawieniem życia – relacjonuje kom. Krzysztof Kuśmierczyk z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W jednym z pojazdów mieli też wybić szybę.

Jak wyglądało zajście widać na nagraniu udostępnionym przez portal Stop! Cham. Na wideo z kamerki samochodowej widać, jak trzech roznegliżowanych mężczyzn idzie środkiem drogi. Pierwszy, najbardziej agresywny, rzuca pachołkiem w kierunku nadjeżdżającego auta. Robi to jednak nieudolnie i nie trafia w pojazd. Gdy jednak mija samochód, kopie w auto.

Kierującej udaje się wyminąć mężczyzn i zawiadomić policję. Jest wyraźnie roztrzęsiona.

Gdy na miejsce przyjechali policjanci, mężczyźni wciąż byli w pobliżu i zachowywali się głośno. Próby ich zatrzymania skończyła się użyciem środków przymusu bezpośredniego. – W trakcie zatrzymania byli agresywni, wulgarni i stawiali opór – tłumaczy kom. Kuśmierczyk. Szczególnie konfrontacyjny był 29-latek.

Czyny o charakterze chuligańskim

Jak przekazał nam policjant, to właśnie 29-letni mieszkaniec Wejherowa usłyszał najpoważniejsze zarzuty - kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności.

Drugi z zatrzymanych to 26-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. On usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi, iż czyny tych dwóch zatrzymanych miały charakter chuligański, dolna granica wymiaru kary zostanie podwojona.

Trzeci z zatrzymanych, 38-letni mieszkaniec Gdyni, odpowie za wykroczenia drogowe.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.