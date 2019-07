Pijany kierowca uderzył w pobocze i koziołkował. Dramatyczne nagranie z obwodnicy Trójmiasta

Na Kontakt 24 trafiło nagranie z groźnie wyglądającego zdarzenia na obwodnicy Trójmiasta. Samochód nagle uderzył w pobocze i zaczął koziołkować. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca był pijany.

Rano w poniedziałek 15 lipca pani Joanna jechała do pracy drogą S6. Pomiędzy węzłami Gdynia Witomino a Gdynia Karwiny o godz. 8:40 nagle rozpędzony samochód przecina pas, którym jedzie pani Joanna, i uderza w nasyp, a potem zaczyna koziołkować i obracać się wokół własnej osi.

- Widziałam tego kierowcę wcześniej w lusterku. Był rozpędzony. Gdybym jechała 20 kilometrów szybciej, uderzyłby w maskę mojego samochodu i już bym z panią nie rozmawiała – relacjonowała nam kobieta.

"Często widzę podobne sytuacje"

Po tym zdarzeniu zatrzymała się, by pomóc kierowcy. Podobnie zrobiło kilku innych kierowców. Mężczyznę z rozbitego samochodu ktoś wyciągnął przez okno. – Stał o własnych siłach, więc chyba nie odniósł dużych obrażeń. Kiedy na miejsce przyjechała policja i karetka, pojechałam do pracy – relacjonowała nam pani Joanna.

Okazuje się, że policja zakwalifikowała to zdarzenie jako kolizję drogową. Gdy zbadali kierowcę okazało się, że jest pijany.

– Miał blisko 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Z uwagi na to, że policjanci podejrzewali, że mężczyzna mógł być również pod wpływem innych środków odurzających, została od niego pobrana krew do dalszych badań – przekazał nam kom. Krzysztof Kuśmierczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej w Gdyni.

Mężczyzna nie miał przy sobie prawa jazdy, ale jego uprawnienia do kierowania pojazdów zostały mu cofnięte. Wkrótce usłyszy zarzuty prowadzenia pojazdu po alkoholu, za co grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Pani Joanna ubolewa, że to nie pierwsza podobna sytuacja, którą widziała na tym odcinku drogi. – Jeżdżę tą drogą codziennie do pracy i niestety bardzo często widzę podobne sytuacje – powiedziała nam.

Prawy pas S6 zablokowany był przez około dwie godziny.

