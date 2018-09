Miał fałszować w Gdyni euro i wysyłać je do różnych krajów. "Proceder mógł trwać kilka lat”

Fałszowane w Gdyni pieniądze trafiały do różnych krajów

Fałszowane w Gdyni pieniądze trafiały do różnych krajów

25.09| Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 29-letniego obywatela Włoch i Chile. Mężczyzna podejrzewany jest o to, że w wynajmowanym w Gdyni mieszkaniu fałszował euro i rozprowadzał je do różnych krajów. Grozi mu teraz nawet do 25 lat więzienia.

