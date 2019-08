Gwiazda usprawiedliwiał groźby wobec Dulkiewicz. Prezydent Gdańska zawiadamia policję





Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, zgłosiła na policję możliwość popełnienia przestępstwa przez byłego opozycjonistę Andrzeja Gwiazdę. Powiedział on, że osoby grożące prezydent "mają moralne prawo wystąpić z groźbami". Sprawą zajęła się prokuratura. - Mamy 30 dni na podjęcie decyzji, czy będzie wszczęte postępowanie – podała nam prokuratura.

W sobotę, przed wyjazdem na urlop, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, zgłosiła na policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 255 Kodeksu karnego paragraf 3, czyli publicznego pochwalenia popełnienia przestępstwa. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Chodzi o słowa, które padły z ust Andrzeja Gwiazdy, byłego działacza opozycji antykomunistycznej, podczas wywiadu dla Radia Wnet. Zarzucał on aktualnym władzom Gdańska, że "odwołują się do tradycji nazistów".

"Ludziom się wątroba przewraca"

Poproszony w dalszej części rozmowy o komentarz do gróźb kierowanych pod adresem prezydent Gdańska Gwiazda powiedział: "Jeżeli prokuratura czy policja prowadzi jakieś dochodzenie, to znaczy, że ma jakieś powody. Natomiast wydaje mi się, że przy takim zachowaniu (prezydent Gdańska – przyp. red.) nie należy się dziwić, że takie groźby wystąpiły. Przecież ludziom się wątroba przewraca, jak słuchają i patrzą na to, co się dzieje".

Gwiazda kontynuował, że "jest mnóstwo ludzi, którzy w tej chwili przeżywają traumę, bo na tych 'filohitlerowców' oddali głos". - Oni mają, uważam, moralne prawo wystąpić z groźbami, bo zostali przy wyborach najwyraźniej oszukani – podkreślał. Te ostatnie słowa wzbudziły największe kontrowersje.

- Zebrany materiał dowodowy został przesłany do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz z prośbą o oceną i zajęcie stanowiska – powiedział PAP asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Dodał, że od opinii prokuratury będą zależały dalsze działania policji w tej sprawie.

Decyzja w ciągu miesiąca

Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przyznała, że zawiadomienie prezydent Gdańska do nich wpłynęło. – Prokurator ma 30 dni na podjęcie decyzji, czy zostanie wszczęte postępowanie – przekazała nam prokurator.

O zgłoszeniu złożonym przez Dulkiewicz poinformowało we wtorek Radio Zet. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez tę stację, w zawiadomieniu prezydent Gdańska wskazała, że Gwiazda w swoich wypowiedziach publicznie pochwalał przestępstwo. Gdański ratusz nie chciał komentować sytuacji.

Osiem spraw związanych z kierowaniem gróźb i zniewag pod adresem prezydent Gdańska prowadzonych jest już przez policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego gdańskiej komendy miejskiej policji w formie dochodzeń nadzorowanych przez prokuratorów.

Wiele gróźb

Wiele gróźb

Do zdarzeń, których dotyczą postępowania, dochodziło pomiędzy styczniem a czerwcem tego roku. Groźby i zniewagi kierowano do Dulkiewicz listownie, mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. W dwóch przypadkach policjanci zebrali już dowody, które pozwoliły postawić zarzuty dwóm mężczyznom. Wobec jednego z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, drugi z zatrzymanych odbywa już karę pozbawienia wolności na terenie jednego z zakładów karnych.

Za kierowanie gróźb prawo przewiduje do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do pierwszego incydentu związanego z grożeniem Aleksandrze Dulkiewicz, wówczas jeszcze pełniącej obowiązki prezydenta Gdańska, doszło pod koniec stycznia. Do gdańskiego magistratu przyszedł list zawierający groźby kierowane do niej i członka jej rodziny, w kopercie był też biały proszek. Urząd został na kilka godzin zamknięty. Na miejsce przybyły służby, w tym policja i sanepid. Analiza białego proszku wykazała, że była to mąka. Nad tą sprawą policjanci nadal pracują.

Od czasu tego zdarzenia Dulkiewicz towarzyszą ochroniarze.

