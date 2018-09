Porwali Chińczyka z restauracji. Policja po obławie zatrzymała kierowcę





30-letni obywatel Chin został uprowadzony z jednej z gdańskich restauracji we wtorek. Policja zorganizowała obławę. Na ulicy Sopockiej w Gdyni zatrzymała kierowcę, który może mieć związek z tym przestępstwem – poinformowała Karina Kamińska z gdańskiej policji.

Porwali, poniżyli, szantażowali. Policja ma trzech podejrzanych Porwali... czytaj dalej » Jak powiedziała w środę aspirant Karina Kamińska z gdańskiej policji, do porwania 30-letniego obywatela Chin doszło we wtorek po południu w ogródku jednej z restauracji przy ulicy Podwale Staromiejskie. Trzech sprawców miało zmusić obywatela Chin do wejścia do samochodu, którym później odjechali.

Policja zarządziła blokady dróg w Gdańsku i ościennych miejscowościach.

- Policjanci dokładnie sprawdzali typowane auta. (…) We wtorek o godz. 23 na ulicy Sopockiej w Gdyni zatrzymano kierowcę, który może mieć ścisły związek z przestępstwem – poinformowała rzecznik w oficjalnym komunikacie.

Z przekazanych przez policję informacji wynika, że zatrzymany przebywa w policyjnym areszcie, a auto, którym jechał, zostało "zabezpieczone procesowo" na policyjnym parkingu.

Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących tej sprawy. Nie informuje, czy mogło chodzić o porachunki finansowe.

Za pozbawienie wolności człowieka grozi do 5 lat więzienia

