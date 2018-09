Policja zatrzymała Rosjanina i Polkę, którzy mogą mieć związek z porwaniem 30-letniego Chińczyka





Obywatel Chin uwolniony. Policja zatrzymała dwie osoby Foto: tvn24 Video: tvn24 Obywatel Chin uwolniony. Policja zatrzymała dwie osoby 6.09| Według ustaleń policji, sprawcy siłą wyprowadzili Chińczyka z ogródka gdańskiej restauracji, zmusili go do wejścia do samochodu, którym później odjechali. Funkcjonariusze zatrzymali już 57-letniego Rosjanina i 62-letnią Polkę, którzy mogą mieć związek z przestępstwem. Udało się też odnaleźć pokrzywdzonego 30-latka, jest bezpieczny. Policja szuka trzeciego podejrzewanego. Jak mówią funkcjonariusze, jego zatrzymanie to kwestia czasu. zobacz więcej wideo »

Policja zarządziła blokady dróg w Gdańsku i okolicy Foto: tvn24 Video: tvn24 Policja zarządziła blokady dróg w Gdańsku i okolicy 5.09| 30-letni obywatel Chin został uprowadzony z jednej z gdańskich restauracji we wtorek. Policja zorganizowała obławę. Na ulicy Sopockiej w Gdyni zatrzymała kierowcę, który może mieć związek z tym przestępstwem – poinformowała Karina Kamińska z gdańskiej policji. zobacz więcej wideo »

Foto: tvn24 | Video: tvn24 Policja po obławie zatrzymała osobę, która może mieć związek z porwaniem

Według ustaleń policji, sprawcy siłą wyprowadzili Chińczyka z ogródka gdańskiej restauracji, zmusili go do wejścia do samochodu, którym odjechali. Udało się też odnaleźć pokrzywdzonego 30-latka, jest bezpieczny. Policja szuka trzeciego podejrzewanego.

Porwali Chińczyka z restauracji. Policja po obławie zatrzymała kierowcę 30-letni obywatel... czytaj dalej » Do porwania doszło we wtorek w jednej z restauracji przy ulicy Podwale Staromiejskie w Gdańsku. Policja dostała zgłoszenie przed godziną 13 i od razu rozpoczęła pościg.

Zorganizowano obławę na ulicach Trójmiasta i w okolicznych miejscowościach. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 23 zatrzymano mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą.

Obywatel Chin jest już bezpieczny

Porwali, poniżyli, szantażowali. Policja ma trzech podejrzanych Porwali... czytaj dalej » - Przy ulicy Sopockiej w Gdyni policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy nas wspierali, zatrzymali 57-letniego obywatela Rosji. Ten mężczyzna kierował samochodem marki audi. Pojazd został zabezpieczony procesowo na policyjnym parkingu - informuje asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

W środę popołudniu została zatrzymana 62-letnia mieszkanka Gdańska.

- Równolegle nasi policjanci dowiedzieli się, gdzie przebywa pokrzywdzony. Dotarli do niego, został przesłuchany, jest bezpieczny - mówi aspirant.

W porwaniu miała brać udział jeszcze jedna osoba. Jak mówią policjanci, znają oni już tożsamość tego mężczyzny. Jego zatrzymanie to kwestia czasu.

Porwali i okradli

Zatrzymani są w policyjnym areszcie. Będą przekazani do dyspozycji prokuratury.

- Również cały materiał sprawy policjanci przekażą prokuraturze z wnioskiem o wszczęcie śledztwa. Mamy do czynienia z artykułem 280 kodeksu karnego, czyli przestępstwem rozboju oraz artykułem 189 kodeksu karnego, czyli pozbawienia wolności człowieka - tłumaczy Kamińska.

Podejrzewanym grozi do 12 lat więzienia.

- Z naszych ustaleń wynika, że w momencie, kiedy mężczyzna został siłą doprowadzony do samochodu, tam również siłą odebrano mu jego rzeczy, między innymi portfel, dlatego ta kwalifikacja jest dodatkowa. W tym momencie jest to rozbój, dlatego sprawcom grozi do 12 lat więzienia - wyjaśnia rzecznik.

