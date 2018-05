"Mała, czarna kulka" na ruchliwej ulicy. Zatrzymał się i uratował kotka

Foto: TVN24 Video: Kontakt24

Ruchliwa ulica, a na środku "mała, czarna kulka"

10.05| Pan Łukasz jechał rano do pracy ruchliwą ulicą w Gdańsku. Kiedy skręcił na lewy pas, nagle zauważył czarną kulkę. - Podjechałem kawałek, zahamowałem. Zobaczyłem, że jest to mały kot. Od razu wysiadłem i go zabrałem - opowiada mężczyzna. Całą sytuację uchwyciła kamera zamontowana w samochodzie pana Łukasza.

