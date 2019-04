Solidarność ma przez miesiąc przepraszać KOD za esbeków

Foto: tvn24 Video: Katarzyna Kowalska / Fakty po południu

Plac Solidarności tylko dla "Solidarności"? Dulkiewicz...

Rocznicowe obchody wyborów 4 czerwca w cieniu politycznej awantury. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz nie rezygnuje z pomysłu ustawienia okrągłego stołu na Placu Solidarności w Gdańsku. Deklaruje, że nie otoczy on Pomnika Poległych Stoczniowców 1970. Zapewnia też, że na placu nie będzie wystąpień politycznych. - Ten plac jest wszystkich - powtarza i apeluje do wojewody o zmianę decyzji o oddaniu go stoczniowej "Solidarności".

»