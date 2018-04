Video: Maciej Cnota / Fakty TVN

04.08.2017 | Koniec trudnego procesu. 19-letnia Wiktoria...

11 lat więzienia dla 19-letniej Wiktorii. Jej przyjaciółka Agata chciała umrzeć i miała na to plan, ale to Wiktoria miała zadać śmiertelny cios nożem. Według sądu, to tylko prawdopodobne, ale wystarczające, żeby wydać taki wyrok.

