Trójmiejska młodzież w "Marszu ponad podziałami" przeciwko mowie nienawiści

Ulicami Gdańska przeszedł "Marsz ponad podziałami" organizowany przez młodzież szkół średnich. - Postulujemy zbudowanie mostów między nami. Problem jest taki, że nasze społeczeństwo zaczęło się dzielić. Tworzą się mury, zaczyna się mowa nienawiści, brak tolerancji - mówiła Zofia Miąskowska, współorganizatorka marszu.

Żona Pawła Adamowicza złożyła zażalenie w sprawie "politycznych aktów zgonu" Do gdańskiej... czytaj dalej » Marsz ruszył w środę o godzinie 12 sprzed Dworu Artusa i przeszedł ulicami Gdańska na Plac Solidarności, gdzie znajduje się Pomnik Poległych Stoczniowców.

- Mówiliśmy o szacunku i o tym, że możemy się kochać, ale nie musimy. Możemy się lubić, ale nie musimy. Musimy się jednak przede wszystkim szanować, bo poglądów jest wiele. Tyle ile osób, tyle poglądów. Najważniejszy jest szacunek - mówiła podczas marszu Julia Borzeszkowska, organizatorka manifestacji, uczennica klasy maturalnej w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Na placu odczytano 21 postulatów, które mają nawiązywać do postulatów strajkowych z sierpnia 1980 roku.

- To miało być jasne, symboliczne nawiązanie do Solidarności. Trochę przekształciliśmy te postulaty. To są postulaty XXI wieku, nasze aktualne potrzeby - tłumaczyła Zofia Miąskowska.

"Przydałaby się wielu z nas mała lekcja kultury słowa"

- Pierwszym naszym postulatem jest prośba i apel do polityków o język stosowany w debacie publicznej. Mamy wrażenie, że często przydałaby się wielu z nas mała lekcja kultury słowa, zarówno w parlamencie, ale też w szkołach i innych miejscach. Są też postulaty odnoszące się do tolerancji i braku podziałów - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej organizatorka manifestacji, Julia Borzeszkowska.

Dodała, że po odczytaniu w środę postulatów w ciągu kilku następnych dni wysłane one zostaną do prezydenta RP, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.