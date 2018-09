Po ataku na synagogę. "Gdańsk zarumienił się ze wstydu"





Reakcja na zło jest ważniejsza od samego aktu zła - powiedział w czwartek naczelny rabin Polski Michael Schudrich podczas spotkania przed budynkiem synagogi w Gdańsku-Wrzeszczu. W tej świątyni w środę nieznany sprawca zbił kamieniem szybę w oknie. Prezydent miasta Paweł Adamowicz ocenił, że był to "akt barbarzyński".

Spotkanie potępiające atak na synagogę zostało zorganizowane z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób.

"Szaleńcy i ludzie źli zdarzają się wszędzie"

- Zawsze mamy obowiązek pamiętać: zło zawsze będzie, ale nasza reakcja na zło jest ważniejsza od samego aktu zła. Dziękuję bardzo, reakcja dzisiaj to prawdziwa twarz Gdańska - mówił Schudrich.



Przewodniczący Związku Gminy Wyznaniowych Żydowskich RP Lesław Piszewski podkreślił, że środowy "przykry incydent" podczas kończących modlitw Jom Kipur "nie jest w stanie zakłócić dobrosąsiedzkich relacji i stosunków, jakie są pomiędzy Żydami a Polakami, między Żydami a innymi wyznaniami".



- Dziś, 24 godziny od tego wydarzenia jest już wstawiona szyba, to jest tylko rzecz materialna. To jest symbol, że bardzo szybko uporaliśmy się z tym i naprawiliśmy tę szkodę. Krzywdy, te materialne można łatwo naprawić, znacznie trudniej jest zabliźnić ranę, która powstaje w psychice człowieka. Ale chciałbym, aby to było incydentalne zdarzenie, które jest bez precedensu. Bo ostatni raz takie wydarzenie w Gdańsku miało miejsce 80 lat temu w latach 30., w Polsce może 30 lat temu w Warszawie zdarzył się podobny przypadek. Także nie należy tutaj czynić uogólnień, że coś złego się dzieje - dodał Piszewski.



Zaznaczył również, że "szaleńcy i ludzie źli zdarzają się wszędzie". - To jeden człowiek, nie wiemy, jaka była jego inspiracja – dodał.

"Akt barbarzyński"

- Wczoraj wieczorem Gdańsk zarumienił się ze wstydu - powiedział w czwartek prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

- Wczoraj wieczorem Gdańsk zarumienił się ze wstydu - powiedział w czwartek prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

- Podczas święta Jom Kipur ktoś do synagogi wrzucił kamień. Atak na świątynię, atak na modlących się ludzi zawsze jest aktem barbarzyńskim. Nie ma zgody na to, by w Gdańsku takie zachowania miały miejsce. Jom Kipur to dzień, w którym każdy Żyd powinien prosić osoby przez niego skrzywdzone o przebaczenie. Wczoraj to wy zostaliście skrzywdzeni. Od wieków jesteście ważną częścią wspólnoty gdańskiej, wspólnoty solidarności, wolności i otwartości. Wierzę głęboko, że ten skandaliczny wybryk nigdy tego nie zmieni, że zawsze Gdańsk będzie otwarty i przyjazny – dodał.



Przemawiał także biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Wiesław Szlachetka.



- Podczas dnia Jom Kipur przed wzejściem pierwszej gwiazdy, kiedy odmawiana była modlitwa, podczas której nasi bracia w wierze uznają, że Bóg przesiada się z tronu prawa na tron miłosierdzia ktoś zbezcześcił to święte miejsce zgromadzania i czas święta. Dzisiaj gromadzimy się tutaj, aby wyrazić naszą łączność i solidarność z naszymi braćmi i wspólnotą żydowską, gdańską – mówił biskup.

Symboliczne odsłonięcie okna

Głos zabrali również przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku Michał Samet oraz proboszcz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Gdańsku ksiądz Sebastian Niedźwiedziński.



Na zakończenie spotkania przemawiające osoby wzięły udział w symbolicznym odsłonięciu nowego okna w synagodze.



W oknie Nowej Synagogi w Gdańsku-Wrzeszczu szybę wybito w środę w godzinach popołudniowych. Policja poszukuje sprawcy przestępstwa. Opublikowano wizerunek mężczyzny zarejestrowany przez kamery monitoringu.