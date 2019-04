Solidarność cofa zgodę dla ECS na wykorzystanie swojego logo





Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wysłała do dyrekcji Europejskiego Centrum Solidarności pismo, w którym cofa zgodę na używanie znaku Solidarności. "Solidarność jest dla wszystkich. Nie ma zgody na zawłaszczanie symbolu walki o wolność" – skomentowała to prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Kolejny epizod konfliktu na linii NSZZ "Solidarność" i Europejskie Centrum Solidarności - w lutym "S" poinformowała, że zawiesza udział swoich przedstawicieli "w pracach Rady i Rady Historycznej Centrum". Teraz Komisja Krajowa związku wysłała do dyrekcji ECS list datowany na 8 kwietnia, w którym ostro krytykuje muzeum oraz cofa zgodę na wykorzystanie przez ECS logo Solidarności. Pismo podpisane jest przez Tadeusza Majchrowicza, zastępcę przewodniczącego "S".

"Solidarność" zawiesza udział w ECS. "Uczestniczy w politycznym sporze" Spór, toczący się... czytaj dalej » Przypomina on, że to związek jest właścicielem praw do charakterystycznego loga NSZZ "Solidarność", które zostały "przekazane za wynagrodzeniem przez autora Jerzego Janiszewskiego". "(…) zmuszeni jesteśmy wyrazić zdecydowany protest przeciwko wykorzystywaniu znaku w działalności sprzecznej z dziedzictwem związku" – pisze dalej Majchrowicz.

Konflikt narasta

W kolejnym paragrafie tłumaczy, iż ów "protest" polega na wycofaniu wszelkich zgód na wykorzystanie loga Solidarności przez ECS. Jedynym wyjątkiem ma być wystawa stała prezentowana w muzeum.

Dyrekcja ECS na razie nie zdecydowała się na wypowiedź w tej sprawie. Kierownictwo NSZZ "Solidarność" odmówiło komentarza.

Na portalu społecznościowym pismo skomentowała za to Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. "Solidarność jest dla wszystkich. Nie ma zgody na zawłaszczanie symbolu walki o wolność, prawa człowieka i prawa obywatelskie" – napisała.



