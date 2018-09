Młodzież Wszechpolska wystawiła samorządowcom "polityczne akty zgonu". Prokuratura wszczyna śledztwo

Foto: facebook Video: tvn24

Opozycja krytykuje Młodzież Wszechpolską na listach PiS

20.09 | - Dotychczas mogliśmy mówić jedynie, że jest parasol ochronny nad ONR, nad Młodzieżą Wszechpolską, nad tymi skrajnie prawicowymi, rasistowskimi organizacjami, ale PiS odcinał się od tego - zauważa szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer. - To jest przede wszystkim przyzwolenie na nienawiść w polskim życiu publicznym - mówi Marcin Kierwiński (PO). - To jest przyzwolenie na to, żeby wygłaszać tezy, które mogą rodzić tak naprawdę faszyzm - podkreśla.

