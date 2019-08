Ma być trzy miliony złotych mniej na ECS. "Przykład stosowania narzędzi siły"





Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, przekazała, że resort kultury i dziedzictwa narodowego wysłał do Urzędu Miasta pismo informujące o obcięciu rządowego finansowania dla Europejskiego Centrum Solidarności przez najbliższe trzy lata. Niedawno ministerstwo zapowiedziało stworzenie Instytutu Dziedzictwa Solidarności, które ma być "w kontrze do ECS".

Aleksandra Dulkiewicz, która w sobotę w Gdańsku wzięła udział w konferencji poświęconej obchodom rocznic podpisania Porozumień Sierpniowych i wybuchu II wojny światowej, powiedziała dziennikarzom, że dwa tygodnie temu otrzymała od wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego pismo z informacją, że "przez najbliższe trzy lata dotacja MKiDN na instytucję współtworzoną przez MKiDN jest obcięta o 3 mln zł".

Wmurowanie kamienia węgielnego pod muzeum na Westerplatte 1 września 1 września... czytaj dalej » Dulkiewicz przypomniała, że ECS zostało powołane w 2007 roku na mocy umowy podpisanej przez pięć podmiotów: resort, Komisję Krajową NSZZ "Solidarność", Fundację Centrum Solidarności, samorząd województwa pomorskiego oraz miasto Gdańsk. Na mocy umowy wszystkie te podmioty miały brać udział w tworzeniu i finansowaniu Centrum.

Narzędzia siły

- Historia, którą poznaliśmy już w ubiegłym roku. Dzięki hojnym sercom i portfelom wielu obywateli Gdańska, Polski i świata udało się te środki zebrać, ale dzisiaj mamy już tę informację kolejny raz na piśmie - powiedziała. Prezydent odniosła się do sytuacji z listopada 2018 roku, gdy szef resortu kultury zdecydował o obcięciu dotacji rządowej centrum z 7 do 4 milionów złotych. To, zdaniem dyrekcji i rady ECS, zagroziłoby funkcjonowaniu Centrum.

Resort zażądał wówczas podpisania aneksu do umowy założycielskiej, który dawałby ministerstwu prawo do wskazywania wicedyrektora ECS (dyrektora wskazuje miasto Gdańsk) oraz utworzenie w ECS nowego działu "pokazującego prawdziwą historię Anny Walentynowicz".

Rada ECS na to nie przystała. Brakujące środki zebrano podczas publicznej zbiórki.

Prezydent Gdańska zaznaczyła, że państwo polskie w rękach Prawa i Sprawiedliwości "ma dzisiaj wszystkie narzędzia do stosowania siły, czego przykładem jest Westerplatte".

Gwiazda usprawiedliwiał groźby wobec Dulkiewicz. Prezydent Gdańska zawiadamia policję Aleksandra... czytaj dalej » - To jest kolejny przykład stosowania narzędzi siły. Czy to będzie służyło wychyleniu w przyszłość, myśleniu o tym, jakiej solidarności dzisiaj potrzebujemy w Gdańsku, w Polsce i Europie? Bardzo bym chciała, żeby tak było - stwierdziła.

"Mamy dwie ścieżki historyczne?"

Dulkiewicz została zapytana przez dziennikarza o stanowisko w sprawie planowanego przez NSZZ "Solidarność" i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołania Instytutu Dziedzictwa Solidarności jako instytucji działającej "w kontrze" do Europejskiego Centrum Solidarności.

- Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy dwoje z sygnatariuszy tej umowy (red. – o budowie ECS) za pośrednictwem mediów mówi nam, opinii publicznej, że buduje alternatywną instytucję w kontrze do ECS. Pytanie dlaczego? To nie jest pierwsza instytucja w Polsce, która budowana jest obok istniejących instytucji. Mamy do czynienia z bardzo świeżym, też istniejącym w Gdańsku przypadkiem. Poza Muzeum II Wojny Światowej słyszymy, że powstanie coś nowego na Westerplatte. Nie wiemy dokładnie, co. Powstało Muzeum Getta Warszawskiego, czy w kontrze czy obok Muzeum Historii Żydów Polskich, ale powstało dwa lata temu. Czy dzisiaj w Polsce, to może będą mocne słowa, mamy dwie ścieżki historyczne? – mówiła Dulkiewicz.

Spotkanie Dulkiewicz-Morawiecki. Rozmawiano o ECS i Westerplatte W cztery oczy, w... czytaj dalej » Dodała, że "kiedy poszukamy głębiej i zajrzymy do projektu budżetu państwa polskiego na rok 2020 widzimy, że są przygotowane 4 mln zł na nową instytucję".

Kontra Solidarności i resortu

MKDiN poinformowało w środę na swojej stronie internetowej, że 31 sierpnia nastąpi podpisanie umowy powołującej Instytut Dziedzictwa Solidarności. "To wspólna inicjatywa NSZZ +Solidarność+ oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut będzie dbał o pamięć i dorobek Solidarności lat 80-tych i promował jej dziedzictwo" - wyjaśnił resort. Uroczystość odbędzie się w historycznej sali BHP w Gdańsku, podczas obchodów 39. rocznicy Sierpnia'80.

O planowanej inicjatywie mówił we wtorek w Katowicach także szef "S" Piotr Duda. Zapowiedział, że 31 sierpnia w sali BHP w Gdańsku razem z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Jarosławem Sellinem ogłosi nowy projekt upamiętniania Solidarności. - Projekt o nazwie Europejskie Centrum Solidarności się skończył. Mieliśmy wielkie nadzieje, gdy wchodziliśmy w tej projekt, a w tej chwili jest to tylko miejskie centrum, bez Solidarności - ocenił Duda.

Z kolei rzecznik Solidarności Marek Lewandowski w wypowiedzi dla portalu trojmiasto.pl określił nowy projekt jako „instytucję w kontrze do ECS, z którym od wielu lat nie możemy się porozumieć".

Zwróciliśmy się do biura prasowego resortu o odniesienie się do słów prezydent Gdańska i zmniejszenia dotacji. Poproszono nas o wysłanie pytań mailem. Czekamy na odpowiedź.

