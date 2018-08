"Właściciel poprosił operatora ładowarki o przestawienie niesprawnego auta"





Ładowarka podjeżdża do jednego z samochodów stojących na gdańskiej Zaspie, delikatnie podnosi auto i odjeżdża. Nagranie jednego z przechodniów opublikował portal trojmiasto.pl. - Z tego, co się dowiedziałem, to właściciel tego samochodu poprosił operatora maszyny o przestawienie niesprawnego auta - mówi rzecznik firmy, która na tym terenie ma zaplanowaną budowę.

Wjechał samochodem na chodnik, zatrzymały go dopiero schody Kierowca ominął... czytaj dalej » Pas startowy na gdańskiej Zaspie służył kierowcom za parking. Od wtorku jednak plac został wyłączony z ruchu kołowego. Firma Budimex, która planuje na tym terenie budowę, już od kilku dni prosiła kierowców o zabranie samochodów.

Jeden z nich postanowił przestawić swoje auto w oryginalny sposób - używając ładowarki kołowej.

- My nie mamy z tym nic wspólnego, nie przestawiamy w ten sposób niewłaściwie zaparkowanych samochodów - zapewnia Andrzej Miś, rzecznik firmy Budimex. - Z tego, co się dowiedziałem, to właściciel tego samochodu poprosił operatora maszyny z budowy obok o przestawienie auta - dodaje.

Jak dowiedział się Miś, samochód mógł być niesprawny, stąd pomysł na skorzystanie z nietypowej pomocy. Teraz pas startowy jest już pusty.

- Kierowcy dostosowali się do komunikatów i na placu nie ma już samochodów - mówi rzecznik Budimexu.

Jak dodaje, planowana budowa osiedla jeszcze nie ruszyła. Firma czeka na oficjalne pozwolenie.

