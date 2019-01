Decyzja o badaniu psychiatrycznym Stefana W. w "najbliższym czasie"

W najbliższym czasie zapadnie decyzja o przeprowadzeniu jednorazowych badań psychiatrycznych 27-letniego Stefana W. podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - poinformowała Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Decyzję o powołaniu dwóch biegłych "celem przeprowadzenia jednorazowego badania sądowo-psychiatrycznego" podejmie prokurator. Wawryniuk dodała, że decyzji takiej można się spodziewać w najbliższym czasie.

Z więzienia wyszedł w grudniu. "Komuś mówił, że zrobi coś bardzo złego"

Wyjaśniła, że gdyby po jednorazowym badaniu biegli stwierdzili, iż ocena "kwestii związanych z poczytalnością podejrzanego" wymaga szerszego zakresu badań, mogą oni zwrócić się do prokuratury o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej. Zwykle obserwacja taka trwa dwa tygodnie.

Przeprowadzenie obserwacji jest możliwe tylko za zgodą sądu: z wnioskiem w tej sprawie zwraca się do sądu prokuratura. Wawryniuk zaznaczyła, że obserwacja jest możliwa dopiero po uprawomocnieniu się decyzji sądu: podejrzanemu przysługuje zażalenie na zarządzenie obserwacji.

Dwa śledztwa

W środę do prokuratury powinny dotrzeć wstępne wyniki przeprowadzonej w gdańskim Zakładzie Medycyny Sądowej sekcji zwłok Pawła Adamowicza. Tego dnia kontynuowane są przesłuchania w obu śledztwach związanych z zabójstwem.

W ramach pierwszego ze śledztw ustalane są okoliczności samego zabójstwa – przebieg zdarzenia, motywy działania sprawcy itp. W tej sprawie przesłuchania obejmują świadków zdarzenia, członków rodziny Stefana W. jego znajomych, a także osób, z którymi odbywał on karę 5,5 roku więzienia za cztery napady na banki. Zeznania mają pomóc m.in. w ustaleniu czy Stefan W. przygotowywał się do zamachu na samorządowca, a jeśli tak, to czy ktoś mu w tym pomagał.

Drugie śledztwo ma na celu sprawdzenie prawidłowości organizacji i zabezpieczenia niedzielnego gdańskiego finału WOŚP, w czasie której to imprezy Stefan W. zaatakował Pawła Adamowicza. Wielu świadków przesłuchiwanych jest zarówno w pierwszym, jak i w drugim śledztwie.

Paweł Adamowicz spocznie w Bazylice Mariackiej

Zaatakował prezydenta

W niedzielę wieczorem 27-letni Stefan W. podczas finału WOŚP w Gdańsku wtargnął na scenę i kilkakrotnie ugodził nożem prezydenta Adamowicza. Zamachowca zatrzymano na scenie. Jeszcze w nocy samorządowiec przeszedł pięciogodzinną operację. Lekarze informowali, że urazy były bardzo ciężkie, była to "poważna rana serca, rana przepony i rany narządów wewnątrz jamy brzusznej". W poniedziałek prezydent Adamowicz zmarł.

Tego samego dnia prokuratura postawiła Stefanowi W. zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Czyn ten zagrożony jest karą co najmniej 12 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocia. Stefan W. nie przyznał się do jego popełnienia. Gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

We wtorek prokuratura poinformowała, że badanie krwi wykazało, iż w momencie napaści Stefan W. nie był pod wpływem alkoholu. Śledczy czekają na wyniki badań krwi pod kątem toksykologicznym, w tym ewentualnej obecności środków psychoaktywnych. W poniedziałek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński informował, że Stefan W. ma problemy psychiatryczne, nazwał sprawcę ataku na Pawła Adamowicza "szaleńcem".

