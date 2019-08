Radiowozem na porodówkę. "Córka spieszyła się na świat"

Policjanci pilotowali rodzącą kobietę do szpitala

Foto: tvn24/KMP w Gdańsku Video: policja dolnośląska

Policjanci pilotowali rodzącą kobietę do szpitala

21.06| Mieszkanka gminy Syców (Dolnośląskie) zaczęła rodzić. Jednak droga do szpitala była jeszcze daleka. Jej mąż postanowił poprosić o pomoc policjantów. A ci - z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia matki, a także dziecka - ruszyli do akcji. Przejazd do szpitala zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu.

»