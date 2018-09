Podejrzani o porwanie Chińczyka z zarzutami

Foto: tvn24 Video: tvn24

Obywatel Chin uwolniony. Policja zatrzymała dwie osoby

6.09| Według ustaleń policji, sprawcy siłą wyprowadzili Chińczyka z ogródka gdańskiej restauracji, zmusili go do wejścia do samochodu, którym później odjechali. Funkcjonariusze zatrzymali już 57-letniego Rosjanina i 62-letnią Polkę, którzy mogą mieć związek z przestępstwem. Udało się też odnaleźć pokrzywdzonego 30-latka, jest bezpieczny. Policja szuka trzeciego podejrzewanego. Jak mówią funkcjonariusze, jego zatrzymanie to kwestia czasu.

»