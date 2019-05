Nowy punkt widokowy na stoczniowym dźwigu. "Cel jest szczytny, a panorama przepiękna"

Foto: TVN24 Video: Fakty TVN

Stocznia Gdańska wraca pod państwowe skrzydła

Stocznia Gdańska, kolebka "Solidarności", właśnie wraca pod państwowe skrzydła. Chodzi o to, jak mówi Andrzej Kensbok z Agencji Rozwoju Przemysłu - by wykonać "pracę restrukturyzacyjną". Dwanaście lat temu agencja, która wprawdzie trochę inaczej się nazywała i na początku rozdzielała połączone stocznie - gdyńską i gdańską - przed sprzedażą tej ostatniej ukraińskim inwestorom, miała postawione identyczne cele. Za ile stocznię odkupiono - i czy za więcej niż sprzedano - to tajemnica handlowa. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00.

